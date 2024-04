У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між мюнхенською Баварією та лондонським Арсеналом, яке пройде на німецькій Альянц Арені.

Напередодні цього поєдинку головний тренер "канонірів" Мікель Артета відреагував на певну критику до лівого "хибного" захисника його команди Олександра Зінченка, який провів не найкращий останній матч із Астон Віллою, що завершився для Арсеналу першою поразкою в АПЛ у 2024 році (0:2).

"Я люблю Алекса, він так багато дав нашій команді. Він дуже висококваліфікований гравець та має неймовірну сміливість грати у футбол, зважаючи на обставини.

Залишайтеся з нашими гравцями та підтримуйте їх, тому що, безумовно, за вашої підтримки вони будуть грати краще", — сказав Мікель Артета на предматчевій пресконференції.

"I love Alex" ❤️



Mikel Arteta says the fans need to support Oleksandr Zinchenko after he received some criticism against Aston Villa. pic.twitter.com/av7MZwVT6E