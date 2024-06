Центральний захисник Ілля Забарний був визнаний найкращим гравцем Борнмута за підсумками сезону за версією вболівальників.

21-річний українець поділився емоціями від цієї нагороди.

"Було несподівано стати найкращим. Мене дуже добре сприйняли фанати і я дуже їм вдячний. Я відчуваю їх любов.

Я навіть не міг мріяти про те, що про мене співатимуть пісні. Для мене це дуже приємно", — заявив Ілля Забарний в інтерв'ю для ВЗБІРНА.

Oh, I wanna dance with Zabarnyi, I wanna feel the heat with Zabarnyi 🤣🍒🍒🍒 #AFCB #Zabarnyi pic.twitter.com/et1EtQ2xh6