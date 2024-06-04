Український захисник став важливою частиною команди Андоні Іраоли.
Ілля Забарний, Getty Images
04 червня 2024, 15:25
Центральний захисник Ілля Забарний був визнаний найкращим гравцем Борнмута за підсумками сезону за версією вболівальників.
21-річний українець поділився емоціями від цієї нагороди.
"Було несподівано стати найкращим. Мене дуже добре сприйняли фанати і я дуже їм вдячний. Я відчуваю їх любов.
Я навіть не міг мріяти про те, що про мене співатимуть пісні. Для мене це дуже приємно", — заявив Ілля Забарний в інтерв'ю для ВЗБІРНА.
Нагадаємо, раніше Ілля Забарний оцінив шанси національної збірної України на майбутньому Євро-2024.