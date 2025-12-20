СУБОТА, 20 ГРУДНЯ, 19:30 ▪️ ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД БРУКС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Після обнадійливого відрізка з нічиєю проти Ньюкасла та впевненими домашніми перемогами над Брентфордом і Славією Прага здавалося, що команда Томаса Франка намацала правильний ритм. Однак виїзна катастрофа з Ноттінгем Форест (0:3) знову оголила проблеми в організації гри та обороні — "шпори" програли три з п’яти останніх матчів чемпіонату.

Тоттенгем перебуває в нижній половині таблиці та ризикує встановити небажаний рекорд: у разі поразки це буде 11-та домашня невдача в АПЛ у 2025 році — найгірший показник в історії клубу за календарний рік. Кадрова ситуація також не тішить: травмовані Меддісон, Кулусевські, Соланке та Удогі, а Сарр поїхав на Кубок африканських націй. Втім, надією залишається Кудус та Рішарлісон — саме проти Ліверпуля бразилець має найкращу результативність у Прем’єр-лізі.

Команда Арне Слота пережила непростий період поза полем, але поступово стабілізує результати. Перемога над Брайтоном (2:0) стала символічною: Мохамед Салах, вийшовши з лави запасних, оформив історичний рекорд за кількістю результативних дій за один клуб у АПЛ, а Юго Екітіке продовжив свою гольову серію.

Без Салаха, який вирушив на КАН, "червоні" навчилися грати більш прагматично й не програли п’ять матчів поспіль у всіх турнірах. Ліверпуль рідко мовчить у протистояннях із Тоттенгемом — голи були забиті в 25 із 26 останніх очних ігор у лізі, а два минулі матчі АПЛ між цими суперниками завершилися з рахунками 6:3 і 5:1 на користь мерсісайдців. Попри кадрові втрати, чемпіони підходять до гри з упевненістю та хорошим балансом.