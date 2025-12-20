Football.ua представляє прев'ю матчу 17-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 20 грудня та розпочнеться о 19:30.
Тоттенгем — Ліверпуль, Getty Images
20 грудня 2025, 09:15
Центральний матч суботнього вечора в АПЛ зведе Тоттенгем і Ліверпуль — команди з різним настроєм, але спільною історією гучних протистоянь. Для лондонців це можливість зупинити спад і зняти напругу навколо майбутнього тренера, тоді як чинні чемпіони прагнуть продовжити безпрограшну серію та втрутитися в боротьбу за топ-4.
ТОТТЕНГЕМ — ЛІВЕРПУЛЬ
СУБОТА, 20 ГРУДНЯ, 19:30 ▪️ ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД БРУКС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Після обнадійливого відрізка з нічиєю проти Ньюкасла та впевненими домашніми перемогами над Брентфордом і Славією Прага здавалося, що команда Томаса Франка намацала правильний ритм. Однак виїзна катастрофа з Ноттінгем Форест (0:3) знову оголила проблеми в організації гри та обороні — "шпори" програли три з п’яти останніх матчів чемпіонату.
Тоттенгем перебуває в нижній половині таблиці та ризикує встановити небажаний рекорд: у разі поразки це буде 11-та домашня невдача в АПЛ у 2025 році — найгірший показник в історії клубу за календарний рік. Кадрова ситуація також не тішить: травмовані Меддісон, Кулусевські, Соланке та Удогі, а Сарр поїхав на Кубок африканських націй. Втім, надією залишається Кудус та Рішарлісон — саме проти Ліверпуля бразилець має найкращу результативність у Прем’єр-лізі.
Команда Арне Слота пережила непростий період поза полем, але поступово стабілізує результати. Перемога над Брайтоном (2:0) стала символічною: Мохамед Салах, вийшовши з лави запасних, оформив історичний рекорд за кількістю результативних дій за один клуб у АПЛ, а Юго Екітіке продовжив свою гольову серію.
Без Салаха, який вирушив на КАН, "червоні" навчилися грати більш прагматично й не програли п’ять матчів поспіль у всіх турнірах. Ліверпуль рідко мовчить у протистояннях із Тоттенгемом — голи були забиті в 25 із 26 останніх очних ігор у лізі, а два минулі матчі АПЛ між цими суперниками завершилися з рахунками 6:3 і 5:1 на користь мерсісайдців. Попри кадрові втрати, чемпіони підходять до гри з упевненістю та хорошим балансом.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 2.05, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 3.33. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.80.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ТОТТЕНГЕМ : Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс — Палінья, Бергвалль — Кудус, Сімонс, Коло-Муані — Рішарлісон
ЛІВЕРПУЛЬ: Аліссон — Бредлі, Конате, ван Дейк, Керкез — Мак Аллістер, Гравенберх — К’єза, Джонс, Вірц — Екітіке
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:2