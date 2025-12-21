Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку іспанської Прімери, який розпочнеться 21 грудня о 15:00.

Каталонська Жирона прийматиме мадридський Атлетіко на стадіоні Монтіліві, намагаючись перервати успішну серію столичної команди та покращити своє становище у турнірній таблиці.

Жирона — Атлетіко

Неділя, 21 грудня, 15:00, стадіон Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві, Жирона

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Для Жирони нинішній сезон складається непросто: після 16 турів команда посідає лише 18-ту сходинку, маючи в активі 15 очок. Проте підопічні Мічела підходять до гри у піднесеному настрої після перемоги над Реал Сосьєдадом (2:1) минулого вікенду. Маючи вільний тиждень завдяки вильоту з Кубка Іспанії, каталонці зосередили всі сили на підготовці до візиту мадридців.

"Біло-червоні" традиційно непогано виглядають вдома, набравши на Монтіліві більшу частину своїх очок, але статистика очних зустрічей не на їхню користь — лише одна перемога у 12 матчах проти "матрацників". Величезною проблемою для господарів залишається лазарет, де перебувають такі важливі гравці, як Стуані, ван де Бек та Давід Лопес, що змушує тренера експериментувати зі складом, де на вістрі очікується вихід українця Владислава Ваната.

Мадридський Атлетіко, навпаки, набрав потужний хід і прагне здобути четверту перемогу поспіль у всіх турнірах. Команда Дієго Сімеоне посідає четверте місце, відстаючи від лідера Барселони на дев'ять пунктів, тому будь-яка втрата очок може стати критичною для чемпіонських амбіцій. Посеред тижня "червоно-білі" успішно подолали раунд Кубка Іспанії, обігравши Балеарес (3:2). Попри кадрові сумніви щодо участі Льоренте та Хіменеса, мадридці мають колосальну глибину складу.

Очікується, що дует нападників Серлот-Альварес знову вийде у старті, а ветеран Коке цементуватиме центр поля. Минулого сезону Атлетіко двічі впевнено переграв Жирону, забивши у сумі сім м'ячів, і цього разу вони знову приїдуть у статусі очевидного фаворита.

За версією betking на перемогу Атлетіко можна поставити з коефіцієнтом 1.66, тоді як потенційний успіх Жирони оцінюється показником 4.75. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.33.

Орієнтовні склади

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Рейс, Блінд, Морено — Вітсель, Мартін — Циганков, Лемар, Гіль — Ванат.

Атлетіко Мадрид: Облак — Моліна, Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне, Барріос, Коке, Гонсалес — Серлот, Альварес.

Не зіграють: ван де Бек, Стуані, Порту, Абель Руїс, Хуан Карлос, Артеро, Давід Лопес, Крапивцов, Унахі (Жирона) — Костіс (Атлетіко Мадрид).

Під питанням: немає (Жирона) — Льоренте, Баена, Хіменес (Атлетіко Мадрид).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:3

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ