Англія

Після майже десяти років на чолі клубу виконавчий голова залишає свою посаду через провальні результати та масштабні протести вболівальників.

Джефф Ші офіційно пішов у відставку з посади виконавчого голови Вулвергемптона.

Це рішення стало логічним завершенням багатомісячного тиску з боку фанатів та катастрофічного старту сезону, який став найгіршим в історії англійської Прем'єр-ліги.

Джефф Ші був обличчям власників клубу, компанії Fosun, з моменту їхнього приходу у липні 2016 року. Під його керівництвом вовки пройшли шлях від Чемпіоншипу до чвертьфіналу Ліги Європи.

Однак останні два роки стали періодом поступового занепаду. Головними причинами його відставки стали:

Історичний антирекорд: Вулвергемптон посідає останнє місце в таблиці, не здобувши жодної перемоги у перших 16 турах сезону (всього 2 очки).

Протести фанатів: Під час нещодавнього матчу проти Манчестер Юнайтед (1:4) вболівальники влаштували масштабну акцію, залишаючи трибуни порожніми до 15-ї хвилини та вимагаючи негайних змін у керівництві.

Стратегічні помилки: Критика стосувалася невдалої трансферної політики та відсутності адекватного планування після розпродажу ключових гравців.

Хоча Джефф Ші залишається головою та генеральним директором Fosun Sports Group, він більше не матиме жодних оперативних повноважень у Вулвергемптоні. Тимчасовим виконавчим головою призначено Натана Ші, який працює у структурах Fosun з 2016 року.

"Я брав ключі від цього крісла з великою скромністю, а сьогодні йду з серцем, сповненим вдячності. Моє місце в ложі може змінитися, але моє серце завжди буде гарчати за цей клуб у кожній грі", — заявив Джефф Ші у своєму прощальному слові.

Натан Ші, своєю чергою, закликав усіх об'єднатися в одну зграю, щоб вивести команду з кризи під керівництвом нового головного тренера Роба Едвардса.

Наразі Вулвергемптон перебуває у критичному стані. Якщо команда не зможе обіграти Брентфорд у суботу, вона повторить антирекорд Прем'єр-ліги за тривалістю безвиграшної серії зі старту чемпіонату. Рада директорів вже розпочала пошук постійного виконавчого голови, який має розробити стратегію порятунку від вильоту.