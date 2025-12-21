Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 20 грудня 2025 року.

Туринський Ювентус у матчі 16 туру італійської Серії А на своєму полі обіграв Рому (2:1).

Команда Джана П’єра Гасперіні так і не змогла стримати атаку суперників наприкінці першого тайму, після чого "зебри" забили ще один гол посеред другого й зняли всі питання.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Рома у рамках 16-го туру італійської Серії А-2025/26:

Ювентус — Рома 2:1

Голи: Консейсан, 44, Опенда, 70 — Бальданці, 76

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер (Ругані, 61), Келлі — Маккенні, Локателлі, Тюрам, Камб'язо (Костич, 89) — Консейсан (Жегрова, 61), Їлдиз (Міретті, 89) — Опенда (Девід, 82)

Рома: Свілар — Манчіні, Жулковські, Ренш — Челік, Крістанте, Коне, Веслі — Суле (Бальданці, 56), Пеллегріні (Бейлі, 53) — Дібала (Фергюсон, 56)

Попередження: Консейсан, Маккенні — Суле, Коне, Крістанте