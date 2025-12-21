Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 17-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26 Вільярреал прийматиме Барселону.

Поєдинок відбудеться в неділю, 21 грудня, на Естадіо де ла Кераміка у Вільярреалі, Іспанія. Початок — о 17:15 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.80, тоді як потенційний успіх Вільярреала оцінюється показником 3.68. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.74.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Барселона не програє й тотал більше 2,5", представлений показником 1.76.

Коефіцієнтом 2.06 оцінена ймовірність того, що Барселона заб'є в обох таймах.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Барселона відкриє рахунок у першому таймі". На нього можна поставити з показником 1.98.

Слідкуйте за матчем Вільярреал — Барселона на Football.ua.