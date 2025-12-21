Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку іспанської Прімери, який розпочнеться 21 грудня о 17:15.

Черговий тур іспанської Ла Ліги подарує глядачам надзвичайно цікаве протистояння на Естадіо де ла Кераміка, де місцевий Вільярреал прийматиме лідера чемпіонату — каталонську Барселону.

Вільярреал — Барселона

Неділя, 21 грудня, 17:15, стадіон Естадіо де ла Кераміка, Вільярреал

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Вільярреал проводить один із найкращих відрізків у сезоні, здобувши шість перемог поспіль у чемпіонаті Іспанії. Попри нещодавній виліт із Кубка Іспанії від Расінга, у Ла Лізі "жовта субмарина" вражає своєю стабільністю та найкращою обороною в лізі (лише 13 пропущених м'ячів). Проте кадрові втрати господарів є критичними: через травми та участь у КАН матч пропустять ключові виконавці, такі як Жерар Морено, Папе Гує та Томас Парті, що змусить тренерський штаб вдатися до серйозної ротації.

Барселона Гансі Фліка продовжує домінувати, маючи в активі семиматчеву переможну серію у внутрішній першості. Каталонці лідирують у таблиці та демонструють феноменальну результативність, забивши 49 голів у 17 поєдинках. Посеред тижня "синьо-гранатові" здобули суху перемогу над Гвадалахарою в Кубку, що дозволило тренеру перевірити резерв та повернути до гри Марка-Андре тер Штегена. Хоча оборона лідера іноді дає збої, атакуючий потенціал команди повністю це компенсує. Перед поїздкою до Саудівської Аравії на Суперкубок Барселоні важливо зберегти відрив від переслідувачів, попри відсутність Гаві, Ольмо та сумніви щодо готовності Педрі.

Протистояння цих команд традиційно дарує вболівальникам велику кількість забитих м'ячів — за останні чотири очні зустрічі було зафіксовано 26 голів. Хоча Вільярреал не вигравав у Барселони на власному полі з жовтня 2007 року, їхня поточна форма та статус третьої сили чемпіонату роблять цей поєдинок максимально непередбачуваним. Очікується, що гості традиційно гратимуть першим номером, спираючись на креатив Ямаля та Рафіньї, тоді як господарі шукатимуть шанси у контратаках через швидких Айозе Переса та Мікаутадзе.

За версією betking на перемогу Барселона можна поставити з коефіцієнтом 1.80, тоді як потенційний успіх Вільярреал оцінюється показником 3.40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.00.

Орієнтовні склади

Вільярреал: Жуніор — Пау Наварро, Фойт, Вейга, Кардона — Б'юкенен, Парехо, Комесанья, Молейро — Перес, Мікаутадзе.

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Ж. Мартін, Бальде — де Йонг, Е. Гарсія — Ямаль, Фермін, Рафінья — Торрес.

Не зіграють: Камбвала, Коста, Кабанес, Терратс, Партей, Морено, Муріньйо, Гує, Ахомах (Вільярреал) — тер Штеген, Гаві, Лопес, Ольмо (Барселона).

Під питанням: Парехо (Вільярреал) — Педрі, Араухо, Левандовські, Рашфорд (Барселона).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:4

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ