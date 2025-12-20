Англія

Півзахисник Ліверпуля прокоментував ситуацію в клубі.

У останньому інтерв’ю півзахисник англійського Ліверпуля Кертіс Джонс розповів про реакцію команди на ситуацію довкола конфлікту Арне Слота та Мохамеда Салаха, а також відгомін його власного критичного інтерв’ю наприкінці листопада.

"Я — скаузер, і я знаю, наскільки це важить для міста, уболівальників, клубу та персоналу тут. Мабуть, це вперше, коли я опинився в такій ситуації. Було кілька причин, чому я вийшов і висловився перед ЗМІ. Я був просто чесним. Я кажу те, що думаю, і часом це може дратувати людей.

Будь-хто, хто мене знає, знає, що я ненавиджу програвати. Неважливо, чи то картярська гра, чи матч на тренуванні — це не має для мене значення.

Я граю в першій команді і при цьому я скаузер, уболіваю за команду з дитинства, граю за неї зараз, але водночас завжди сприймаю все як уболівальник. Я знаю, як сильно наші останні виступи впливають на вболівальників, і це впливає на мене точно так само. У мене є ця додаткова перевага, яку я не можу не використовувати.

У ситуації із Салахом я був розлючений, але водночас це був шок. Було позитивно бачити, як хлопці відреагували. Вони не звинувачували Мо, не звинувачували менеджера, не звинувачували один одного чи щось подібне. Вони просто взяли все на себе.

Я говорив про те, що хлопцям потрібно більше бігати, більше боротись. Я говорив не лише про них, це стосується і мене. Це те, що ви починаєте бачити зараз, і тому я відчуваю, що все змінюється.

Коли я розмовляв із гравцями з різних команд тож бачив, як наша команда відрізняється від їхньої. У нас це більше схоже на сімейну справу, і сім'ї інколи сваряться. Але вони завжди тримаються як одне ціле. Цей маленький спалах показав, що сім'я — це найважливіше.

Я не кажу, що, очевидно, ураховуючи реакції вболівальників і те, що відбувається з Мо, це ніяк на нас не вплинуло. Це вплинуло на нашу потребу вигравати, але ніхто нікого не звинувачував, і я думаю, що це головне", — заявив англійський виконавець.

Наступний матч Ліверпуль проведе в гостях у лондонського Тоттенгема 20 грудня, о 19:30.