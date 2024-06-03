Національна збірна України продовжує підготовку до старту Євро-2024, в рамках чого проведе товариський матч проти Німеччини, яка й стане господаркою турніру.

Український центральний захисник Борнмута Ілля Забарний поділився очікуваннями від майбутньої континентальної першості.

"Будуть сюрпризи на Євро, я думаю. Зараз всі команди сильні. Буде дуже нелегко пройти нашу групу.

Для мене це Євро має велике значення. У 2020 році я був ще з позиції молодого гравця, а зараз у мене є досвід.

Дуже чекаю Євро, щоб показати все, що я можу. Не хочу загадувати, але я вірю в нашу команду і що ми можемо навіть до фіналу дійти", — сказав Забарний в коментарі для ВЗБІРНА.