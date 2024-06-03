Український центрбек висловився про майбутню континентальну першість у Німеччині.
Ілля Забарний, УАФ
03 червня 2024, 21:45
Національна збірна України продовжує підготовку до старту Євро-2024, в рамках чого проведе товариський матч проти Німеччини, яка й стане господаркою турніру.
Український центральний захисник Борнмута Ілля Забарний поділився очікуваннями від майбутньої континентальної першості.
"Будуть сюрпризи на Євро, я думаю. Зараз всі команди сильні. Буде дуже нелегко пройти нашу групу.
Для мене це Євро має велике значення. У 2020 році я був ще з позиції молодого гравця, а зараз у мене є досвід.
Дуже чекаю Євро, щоб показати все, що я можу. Не хочу загадувати, але я вірю в нашу команду і що ми можемо навіть до фіналу дійти", — сказав Забарний в коментарі для ВЗБІРНА.
Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.
Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:
▪️ Румунія — Україна (17 червня);
▪️ Словаччина — Україна (22 червня);
▪️ Україна — Бельгія (26 червня).