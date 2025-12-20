СУБОТА, 20 ГРУДНЯ, 22:00 ▪️ ГІЛЛ ДІКІНССОН СТЕДІУМ, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМ БАРРОТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Команда Девіда Моєса підходить до поєдинку на дев’ятій сходинці турнірної таблиці та зберігає реальні шанси поборотися за місця поблизу єврокубкової зони. Перед поразкою від Челсі "іриски" виграли чотири з п’яти матчів, а вдома впевнено розгромили Ноттінгем Форест. Проте поразка 0:2 на Стемфорд Брідж дещо остудила оптимізм Евертона, показавши, що матчі проти представників європейської еліти залишаються серйозним викликом.

Додаткових проблем Моєсу додає кадрова ситуація. Через Кубок африканських націй команду залишили лідер атаки Іліман Ндіає та любитель надавати ляпасів одноклубникам Ідрісса Гана Гує, а травми вибили з ладу Кірнана Дьюзбері-Голла, Джарреда Брантвейта, Шеймуса Коулмана та Мерліна Реля. Під питанням участь Джека Гріліша. Водночас стабільність у захисті забезпечує Віталій Миколенко, який залишається ключовою фігурою на лівому фланзі оборони та регулярно отримує довіру тренерського штабу. Чи отримає він новий контракт — питання для іншої дискусії. Головне — його участь у сьогоднішній грі під сумнів не ставиться, якщо не станеться чогось незапланованого.

Арсенал приїжджає до Ліверпуля у статусі лідера АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на два очки. Минулого туру "каноніри" здобули надважку перемогу над Вулвергемптоном (2:1) завдяки двом автоголам, яка принесла більше полегшення, ніж радості. Команда Міка Артети провела один із найгірших матчів сезону, не завдавши жодного удару в площину воріт у першому таймі, але все ж зуміла вигризти переможний результат.

Водночас лондонці демонструють певні тривожні сигнали: лише один "сухий" матч у шести останніх турах та пропущені першими голи у трьох поспіль виїзних поєдинках, що доволі багато для найкращої лінії оборони в Європі. Звісно, на таке різке зниження надійності в захисті вплинули низка травм захисників, через що Артета вимушений експериментувати. До того ж Арсенал знову втратив ще одного оборонця — Бен Вайт вибув щонайменше на місяць. У лазареті також перебувають Біг Габі, Крістіан Москера та Кай Гаверц. Попри це, повернення Ріккардо Калафіорі та хороша форма Леандро Троссара, який регулярно відзначається результативними діями на виїзді, додають оптимізму фанатам гостей на тлі цілі зберегти лідируючу сходинку щонайменше в цьому році.