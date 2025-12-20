Англія

МЮ готовий запропонувати великі гроші.

Манчестер Юнайтед має намір оформити трансфер вінгера туринського Ювентуса Кенана Їлдиза. Про це повідомляє TEAMtalk.

За інформацією джерела, керівництво манкуніанського клубу розглядає 20-річного турка, як пріоритетну трансферну ціль.

Зазначається, що Манчестер Юнайтед готовий викласти за гравця «зебр» близько 100 мільйонів євро. За думкою представників англійського клубу, така сума має повністю задовольнити італійців.

Чинна трудова угода футболіста з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 75 млн. євро.

Цього сезону Кенан Їлдиз відіграв за Ювентус 21 матч, забив шість голів та віддав шість результативних передач.