Англія

Керманич прокоментував майбутнє в клубі.

Чинний контракт іспанського головного тренера англійського Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли добігає завершення влітку 2027 року, проте в Англії вже не перший місяць ширяться чутки, що термін розставання фахівця з клубом може припасти вже на наступне літо.

Підігріває атмосферу й останнє інтерв’ю 54-річного керманича:

"Клуб має бути готовий до того, що одного дня доведеться обрати мого наступника.

Але ми вже говорили з Чікі про це раніше, бо я трохи дивна людина. Я можу одного разу прокинутись уранці й сказати: "Я йду, чао-чао", тому в клубі мають бути готові до цього.

Проте наразі до такого не доходило", — заявив Гвардіола.

Нагадаємо, що Пеп працює на чолі "містян" із 2016 року.