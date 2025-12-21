Мир краще, ніж війна, але не будь-якою ціною, бо ми вже сплатили високу ціну. Для нас важливий мир справедливий, міцний, щоб не можна було порушити його ще одним бажанням Путіна або ще одного Путіна. Це дуже важливо, щоб були сильні гарантії безпеки для цього, щоб унеможливити навіть думку і фізичну можливість знову прийти до нас з агресією.

Будапештський меморандум – це... Я не вважаю, що ця угода була. Я вважаю, що це був папірець, тому що в нас окупували наші території і загинуло дуже багато людей. І нас не захистила ця угода. Не вважаю, що вона сильна або дієва.

Тому для мене угоди – це не просто підписати. Треба знати деталі, що буде, якщо «русскіє» прийдуть з агресією, розпочнуть ще раз війну. Як американці, європейці будуть реагувати. Як будуть реагувати партнери. Який deterrence package буде в України. Що буде знаходитись на території України. Як укомплектована буде наша армія. Наскільки сильна, які в нас будуть запаси. На що ми можемо розраховувати. Який пакет санкцій буде вводитись одночасно проти агресора.

Угода повинна бути для України справедлива і дієва.