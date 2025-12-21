Завершилася 1396 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 На аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму далекобійні дрони СБУ уразили два російські винищувачі Су-27

🔸 росіяни зайшли в село Грабовське в Сумській області, розташоване за 200 метрів від кордону, та вивезли звідти півсотню жителів, повідомили Кордон.Медіа та Суспільне Суми

🔸 Reuters, посилаючись на шість джерел, знайомих з американською розвідкою, повідомило, що російське керівництво й надалі планує захопити всю територію України, а також ті частини Європи, які входили до складу Радянського Союзу

🔸 Зеленський заявив, що Україна не зможе самостійно профінансувати свої Збройні сили чисельністю у 800 тисяч після війн

🔸 Транспортне сполучення через міст у районі села Маяки в Одеській області частково відновили. По мосту дозволили пересуватися легковим авто, мікроавтобусам та невеликим вантажівкам

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)


Загалом від початку цієї доби відбулося 220 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.

Російські загарбники завдали 42 авіаційних ударів, скинувши при цьому 101 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 1684 дрони-камікадзе та здійснили 2467 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять атак російських загарбників. Ворог здійснив 59 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, чотири з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні противник 12 разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Приліпка та у бік Ізбицького й Григорівки. Один бій досі триває.

На Куп’янському напрямку ворог сьогодні здійснив шість наступальних дій у районі Степової Новоселівки та у бік Нової Кругляківки й Піщаного.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 13 штурмових дій противника у районах населених пунктів Рідкодуб, Новоєгорівка, Нововодяне, Зарічне, Середнє, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському напрямку ворог десять разів атакував поблизу Дронівки, Сіверська, Виїмки та у бік Закітного.

На Краматорському напрямку противник тричі намагався йти вперед на позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка та Ступочки.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 18 бойових зіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 60 разів атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Шахове, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Дачне та у бік Новопавлівки. У деяких локаціях бої тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 128 окупантів, 107 з яких — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили танк, бойову броньовану машину, десять одиниць автомобільної техніки, чотири термінали супутникового зв’язку, засіб РЕБ та три БпЛА, також наші захисники уразили 13 укриттів особового складу ворога.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 18 атак загарбників у районах населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Соснівка, Вербове, Степове, Вишневе та Злагода, ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На Гуляйпільському напрямку агресор 13 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Варварівки, Зеленого та Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки у районі Щербаків та у бік Приморського.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив три безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Мир краще, ніж війна, але не будь-якою ціною, бо ми вже сплатили високу ціну. Для нас важливий мир справедливий, міцний, щоб не можна було порушити його ще одним бажанням Путіна або ще одного Путіна. Це дуже важливо, щоб були сильні гарантії безпеки для цього, щоб унеможливити навіть думку і фізичну можливість знову прийти до нас з агресією.

Будапештський меморандум – це... Я не вважаю, що ця угода була. Я вважаю, що це був папірець, тому що в нас окупували наші території і загинуло дуже багато людей. І нас не захистила ця угода. Не вважаю, що вона сильна або дієва.

Тому для мене угоди – це не просто підписати. Треба знати деталі, що буде, якщо «русскіє» прийдуть з агресією, розпочнуть ще раз війну. Як американці, європейці будуть реагувати. Як будуть реагувати партнери. Який deterrence package буде в України. Що буде знаходитись на території України. Як укомплектована буде наша армія. Наскільки сильна, які в нас будуть запаси. На що ми можемо розраховувати. Який пакет санкцій буде вводитись одночасно проти агресора.

Угода повинна бути для України справедлива і дієва.

