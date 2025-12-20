Англія

Тоттенгем залишався у меншості після вилучень Сімонса та Ромеро, а гості перемогли 2:1.

У 17-му турі Англійської Прем’єр-ліги Тоттенгем приймав Ліверпуль на своєму стадіоні. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 2:1.

Перший тайм пройшов у напруженій боротьбі без забитих голів. На 33-й хвилині господарі залишилися у меншості після прямої червоної картки Хаві Сімонса за фол на Ван Дейку. Попри це Тоттенгем створив кілька напівмоментів, але оборона Ліверпуля та голкіпер Вікаріо діяли надійно.

Другий тайм став більш результативним. На 56-й хвилині Александер Ісак відкрив рахунок для Ліверпуля після точного пасу Вірца, але через кілька хвилин отримав травму і залишив поле. На 66-й хвилині Уго Екетіке подвоїв перевагу гостей після навісу Фрімпонга. Тоттенгем скоротив відставання на 83-й хвилині – гол забив Рішарлісон.

У компенсований час Крістіан Ромеро отримав другу жовту картку і залишив поле, що зробило гру ще більш драматичною. Втім, Ліверпуль втримав перемогу до фінального свистка.

Після матчу Тоттенгем займає 13-е місце з 22 очками, а Ліверпуль піднявся на п’яту позицію, набравши 29 балів.

Тоттенгем — Ліверпуль 1:2

Голи: Рішарлісон, 83 - Ісак, 56, Екітіке, 66

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс — Бентанкур, Грей (Палінья, 71) — Кудус (Джонсон, 58), Бергвалль (Одобер, 71), Сімонс — Коло Муані (Рішарлісон, 80)

Ліверпуль: Бекер — Бредлі (Ісак, 46), Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Джонс — Собослаї, Мак Аллістер, Вірц (Робертсон, 90) — Екітіке (Ньйоні, 90)

Попередження: Ромеро, де Вен, Бентанкур, Рішарлісон — Конате, Собослаї, Аллістер

Вилучення: Сімонс, 33, Ромеро, 90+3