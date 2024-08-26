Англія

Традиційний огляд найцікавіших подій за підсумками останнього туру чемпіонату Англії-2024/25 ▪️ Автор: Микита Євтушенко, Football.ua.

Другий тур у рамках нового сезону англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення, і він знову подарував нам цікаві та місцями сенсаційні протистоянні, які вартують окремої уваги в нашому традиційному матеріалі подібного типу.

До вашої уваги наш традиційний огляд другого туру АПЛ-2024/25, в рамках якого ми розглянули усі найцікавіші події і не тільки за результатами останніх матчів англійської першості.

⚽️ ТАКЕ МОГЛО ТРАПИТИСЯ ТІЛЬКИ З МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Бути вболівальником Манчестер Юнайтед – це, мабуть, весело та цікаво, особливо на поточному етапі розвитку клубу. Так-так, саме розвитку, адже все що відбувається після сім'ї Глейзерів — це вже можна апріорі вважати якимось розвитком.

Ні для кого не секрет, що Брайтон — це граюча команда, і свій футбол "чайки" змогли продемонструвати проти підопічних Еріка тен Гага. Напевно, якби не систематичні помилкові дії в атаці від реактивного Янкуби Мінте, то колектив Фабіана Гюрцелера був би у цей день ще більш продуктивним, але навряд чи "чайки" були засмучені підсумковим переможним результатом.

Втім, хто знає, як би розвивалися події на полі, якби не цей злощасний офсайд Джошуа Зіркзе (а до цього ще був гол з офсайду у Маркуса Рашфорда...) І тут звинувачувати нідерландського новачка Манчестер Юнайтед важко — він лише за інерцією наближався до воріт, але в результаті сталося те, що сталося — Зіркзе "забрав" гол у Алехандро Гарначо і став автором одного з найдурніших офсайдів, через які коли-небудь взагалі скасовували гол.

Брайтон — Манчестер Юнайтед 2:1

Голи: Велбек, 32, Педро, 90+5 - Діалло, 60

Брайтон: Стіл — Велтман, ван Геке, Данк, Гіншелвуд — Мілнер (Балеба, 73), Гілмор — Мінте (Адінгра, 89), Педро, Мітома (Аярі, 89) — Велбек (Енсісо, 78)

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, Магвайр (де Лігт, 79), Мартінес, Далот — Каземіро, Мейну — Діалло (Антоні, 90), Маунт (Зіркзе, 46), Рашфорд (Гарначо, 65) — Фернандеш (Мактоміней, 79)

Попередження: ван Геке — Діалло

⚽️ АРТЕТА НАРЕШТІ ПЕРЕМІГ ЕМЕРІ

Це не був гарний та естетичний матч — це був традиційно дуже напружений матч, в якому переможцем могла вийти будь-яка з команд. Унаї Емері що на чолі Вільярреала, що на чолі Астон Вілли вважався чи не найнеприємнішим суперником для Мікеля Артети — навіть більш неприємним, ніж умовний Хосеп Гвардіола. Проте за підсумками цього матчу саме Арсенал залишив поле Вілла Парк в якості переможця, а сталося це завдяки головному джокеру "канонірів".

Леандро Троссар у нинішній системі Арсеналу все-таки більше вважається змінником для Габріела Мартінеллі, який особливо не вражав ні наприкінці минулої кампанії, ні на старті цієї. І коли "бельгійський єнот" виходить замість бразильця і першим же торканням м'яча на 67-й хвилині виводить "канонірів" уперед — головного болю у Артети стає ще більше, але це приємний головний біль.

Троссар також взяв безпосередню участь в атаці в моменті з голом Томаса Парті, але так само варто відзначити гру лінії оборони "канонірів" — саме Давіда Раю та Вільяма Саліба варто відзначати в якості хедлайнерів цього протистояння з Астон Віллою, адже в першу чергу завдяки їм ця важлива перемога і стала можливою.

Астон Вілла — Арсенал 0:2

Голи: Троссар, 67, Парті, 77

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Неделькович, 16), Конса, Торрес, Дінь (Матсен, 76) — Онана (Барклі, 76), Тілеманс, Макгінн (Ремзі, 65), — Бейлі, Воткінс (Дуран, 65), Роджерс.



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Тімбер (Калафіорі, 79) — Едегор, Парті, Райс — Сака (Нкетіа, 88), Гаверц, Мартінеллі (Троссар, 66).



Попередження: Онана — Райс, Габріель, Едегор

⚽️ Друга поспіль поразка для Крістал Пелес у лондонському дербі. Минулий сезон команда Олівера Гласнера завершила успішною серією з шести перемог та однієї нічиєї, проте на початку цієї кампанії "орлам" поки що не щастить. Заразі не списуємо КП з рахунків, бо футбол вони демонструють непоганий — тільки поки що без результатів.

Крістал Пелес - Вест Гем 0:2

Голи: Соучек, 67, Боуен, 72

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс (Шлупп, 82), Геї, Ріад — Муньйос, Вортон, Лерма (Камада, 63), Мітчелл — Едуар (Сарр, 72), Езе — Матета

Вест Гем: Ареола — Цоуфал (Ван-Біссака, 62), Мавропанос, Кілман, Палмьєрі (Тодібо, 89) — Родрігес — Боуен, Соучек (Альварес, 79), Пакета, Кудус (Крессвелл, 89) — Антоніо (Фюллькруг, 62)

Попередження: Лерма — Соучек

⚽️ Хет-трик Голанда приніс Манчестер Сіті розгромну перемогу над Іпсвічем. "Трактористи" доволі непогано розпочали матч із швидкого гола вже на сьомій хвилині, проте, здається, цей пропущений м'яч тільки розізлив команду Хосепа Гварліоли, який дуже швидко не просто відігралася, а й повела в рахунку та довела поєдинок до логічного результату.

Манчестер Сіті - Іпсвіч 4:1

Голи: Голанд, 11 (пен), 15, 88, Де Брюйне, 14 - Шмодікс, 7

Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі, Діаш, Гвардіол — Льюїс, Ковачич (Стоунз, 50) — Савіньйо (Гюндоган, 71), Сілва, Де Брюйне (Нунеш, 90), Доку (Гріліш, 71) — Голанд (Макейті, 90)

Іпсвіч: Мурич — Джонсон, Туанзебе (Едмундсон, 89), Вулфенден, Грівз, Девіс — Гатчінсон (Чаплін, 89), Морсі, Луонго (Тейлор, 72), Шмодікс (Гарнесс, 72) — Делап (Аль-Хамаді, 83)

Попередження: Діаш, Гріліш — Морсі, Шмодікс, Аль-Хамаді

⚽️ Мінімальна перемога Ноттінгем Форест над Саутгемптоном. Наразі не зовсім зрозуміло, за рахунок чого "святі" збираються зберегти свою прописку в АПЛ — можливо, у подальшому щось зміниться. А поки що друга поразка поспіль з рахунком 0:1.

Саутгемптон - Ноттінгем Форест 0:1

Гол: Гіббс-Вайт, 70

Саутгемптон: Маккарті — Гарвуд-Белліс, Беднарек, Стівенс (Тейлор, 76) — Сугавара (Едозі, 72), Смоллбоун (Діблінг, 84), Даунс, Арібо (Гонсалу Еспанья Фернандеш, 76), Вокер-Пітерс — Армстронг (Арчер, 72), Бреретон

Ноттінгем Форест: Селс — Вільямс, Міленкович, Мурільйо, Айна — Сангаре (Єйтс, 66), Андерсон (Домінгес, 75) — Еланга, Гіббс-Вайт (Болі, 90), Гадсон-Одої (Сілва, 90) — Вуд (Авонії, 76)

Попередження: Армстронг, Даунс, Беднарек — Сангаре, Вуд, Домінгес

⚽️ Евертон досі не вийшов на новий сезон — розгромна перемога від Тоттенгема. Насправді, у команди Шона Дайча і суперники у двох стартових турах були не сказати щоб простими — навіть навпаки: високий клас що Брайтона, що "шпор" не піддаються сумнівам. Проте навряд чи ми чекали від Евертона двох розгромних поразок поспіль... Черговий сезон відчайдушної боротьби за виживання?

Тоттенгем — Евертон 4:0

Голи: Біссума, 14, Сон, 25, 77, Ромеро, 71

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі (Спенс, 73) — Кулушевські (Сарр, 67), Біссума (Грей, 73), Меддісон (Бергвалль, 79) — Джонсон, Одобер (Рішарлісон, 66), Сон Хин Мін.



Евертон: Пікфорд — Діксон, Тарковські, Кін, Миколенко — Айрогбунам, Гує (Армстронг, 90_ — Гаррісон (Ліндстрем, 57), Дукуре (Ндіає, 57), Макніл — Калверт-Льюїн (Бету, 72).

⚽️ Колишні "каноніри" принесли Фулгему перемогу над Лестером. Еміль Сміт-Роу після свого літнього трансферу з Арсеналу відзначився дебютним голом за "дачників", а Алекс Івобі, який грав на Емірейтс ще за каденції Арсена Венгера, забив переможний для лондонського клубу гол в цьому протистоянні.

Фулгем - Лестер 2:1

Голи: Сміт-Роу, 18, Івобі, 70 - Фас, 38

Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Бессі, Робінсон — Перейра (Рід, 86), Лукич — Траоре (Вілсон, 69), Сміт-Роу (Керні, 69), Івобі — Муніз (Хіменес, 80)

Лестер: Германсен — Крістіансен (Макатір, 85), Фас, Вестергор, Джастін — Ндіді, Вінкс — Декордова-Рід (Аю, 63), Буонанотте (Скіпп, 71), Фатаву — Варді (Мавідіді, 71)

Попередження: Вілсон, Керні — Крістіансен, Вестергор

⚽️ Борнмут та Ньюкасл розійшлися миром. Наприкінці першого тайму команда Іллі Забарного вийшла вперед завдяки зусиллям Таверньє, проте у заключному відрізку Гордон все ж врятував для своєї команди один виїзний пункт до активу.

Борнмут — Ньюкасл Юнайтед 1:1

Голи: Таверньє, 37 - Гордон, 76

Борнмут: Нето — Араухо (Сміт, 86), Забарний, Сенесі, Керкез — Крісті (Скотт, 64), Кук — Семеньйо, Таверньє (Джеббісон, 85), Клюйверт (Уаттара, 72) — Барбоза (Сіністерра, 72)

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Лівраменто (Тріпп'єр, 58), Келлі (Голл, 69), Берн, Крафт — Лонгстафф (Віллок, 69), Гімараес, Жоелінтон — Мерфі (Барнс, 58), Ісак, Гордон (Альмірон, 89)

Попередження: Крісті, Сенесі — Берн, Жоелінтон

⚽️ Зв'язка Палмера та Мадуеке принесла Челсі феєричну перемогу над Вулвергемптоном з рахунком 6:2. Хто не був феєричним у цьому матчі, то це, на жаль, наш Михайло Мудрик, який вийшов у старті "пернсіонерів", однак був замінений одразу після перерви. Керманич Челсі Енцо Мареска, коментуючи свою дебютну перемогу в АПЛ, дав ясно зрозуміти, що виступ українського вінгера тієї неділі йому не сподобався: "Я замінив Михайла, бо не був задоволений його виступом. В окремих моментах він повинен був грати краще. Він невпинно працював без мʼяча, але коли він був у нього, то я очікував куди більше якості від нього. У нього були і позитивні моменти сьогодні, але загалом його виступ був таким, що змусив мене зробити заміну після першого тайму".

Вулвергемптон — Челсі 2:6

Голи: Кунья, 27, Странд Ларсен, 45+6 - Джексон, 2, Палмер, 45, Мадуеке, 49, 58, 63, Феліш, 81

Вулвергемптон: Са — Доерті, Москера, Тоті, Аїт-Нурі (Доусон, 68) — Гомес, Леміна (Дойл, 90) — Хі Чхан (Поденсе, 59), Бельгард (Гомеш, 68), Кунья (Са, 68) — Странд Ларсен

Челсі: Санчес — Гюсто, Фофана, Колвілл, Кукурелья (Вейга, 83) — Кайседо (Дьюзбері-Голл, 76), Фернандес — Мадуеке, Палмер (Нкунку, 83), Мудрик (Нету, 46) — Джексон (Феліш, 68)

Попередження: Аїт-Нурі, Москера — Гюсто, Палмер, Кукурелья

⚽️ Луїс Діас нарешті порадував реалізацією у переможній для Ліверпуля грі проти Брентфорда. Більше того, колумбійський нападник "червоних" відзначився асистом на Мо Салаха, причому сталося це проти вельми прагматичної команди Томаса Франка. Можемо привітати підопічних Арне Слота як мінімум з тим, що після другого туру Ліверпуль разом із Арсеналом залишаються єдиними командами, які поки що не пропускають голів.

Ліверпуль – Брентфорд 2:0

Голи: Діас 13, Салах 70

Ліверпуль: Аліссон – Александр-Арнольд (Бредлі 72), Конате, ван Дейк, Робертсон – Гравенберх (Ендо 90+1), Макаллістер – Салах (Елліот 83), Собослай, Діас (Гакпо 72) – Жота (Нуньєс 72)

Брентфорд: Флеккен – Рерслев Расмуссен, Коллінз, Піннок, Аєр – Єнсен (Карвалью 66), Нергор, Янельт (Оньєка 73), Льюїс-Поттер (Дамсгор 66) – Вісса (Шаде 73), Мбемо

Попередження: Собослай 30, Гравенберх 38 – Нергор 40, Єнсен 45, Мбемо 90+4.

Найкращий тренер: ФАБІАН ГЮРЦЕЛЕР (Брайтон)

* увесь розклад матчів АПЛ-2023/24 доступний на Football.ua за цим посиланням.

Зіркзе краще не повертатися в роздягальню...

Коли гуляв цілий сезон і думаєш, що Гюндоган ніколи не залишав Ман Сіті:

Лісандро Мартінес проти Брайтона:

Lisandro Martinez "The Butcher" against Brighton pic.twitter.com/EKpBKbjhGg — Troll Football (@TrollFootball) August 24, 2024

"Топова" оборона Манчестер Юнайтед у моменті з переможним голом Жуана Педро: