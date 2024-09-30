Англія

Команда Андоні Іраоли блискуче провела перший тайм, після чого дала й суперникам трохи пограти у футбол.

Англійська Прем’єр-ліга так само звичним чином розтягнула свій тур аж до завершення понеділка, тож фактично поєдинком поміж Борнмутом та Саутгемптоном на Віталіті Стедіум у рамках шостого раунду ми поступово повертались до насиченого режиму єврокубкових буднів. Звичайно, у складі "вишень" нас цікавила постать центрального захисник Іллі Забарного, якому вже незабаром знову випаде нагода захищати кольори національної збірної нашої країни.

Утім, до того моменту, поки розпочнеться жовтнева міжнародна павза, ще достатньо подій устигне відбутись у світовому футболі. Для футболістів Андоні Іраоли нагальним питанням була кількість залікових балів, яка дорівнювала кількості зіграних до цього матчів Борнмутом — п’ять.

А от багато це чи мало — із огляду на останніх суперників накшталт Ліверпуля, Челсі та Ньюкасла за цей час, сказати було важко. Достеменно втім було відомо, що "святі", які лише в минулому турі здобули свій перший заліковий бал у новому розіграші, зігравши внічию проти Іпсвіча, були саме тим суперником, на якому варто було покращувати власні здобутки.

Сезон для футболістів Расселла Мартіна розпочався явно не з тієї ноги, то що вже тоді й казати про перший тайм конкретно цього протистояння? Усе було погано у виконанні гостей, і вже станом на перерву вони мали лише примарні сподівання на хоча б нічию за підсумком цього матчу. При цьому починали "святі" з власних атак, але хто про це пам’ятав тоді, коли вже третій м’яч влітав у їхні ворота?

Початок розгрому до перерви поклав швидкий штрафний від Таверньєра на правому фланзі атаки, після закидання з якого Еванілсон ударом зльоту в дальній кут відкрив лік своїм голами у АПЛ. Надалі господарі намагались ловити опонентів на швидких переходах до атак і таким чином було забито їхній другий гол, коли все починалось із вибивання від Кепи з власного штрафного, а завершувалось ударом Кука в ноги Уаттара, після чого м’яч полетів у сітку.

Той епізод мав місце на 32 хвилині, а вже на 38 Семеньйо з дриблінгу на правому фланзі штрафного пробив у дальній кут та довів рахунок першого тайму до непристойного. А те, як при цьому захищалась команда Мартіна, узагалі вартувало окремої уваги. Просто посібник того, як робити не можна в жодному випадку.

На початку другого тайму Саутгемптон провів потрійну заміну, а щоб суперники не надто нудьгували при цьому, Борнмут від себе додав ще й невпевнений початок другої половини. Як наслідок — гол. Гарвуд-Белліс із другої спроби таки завершив ударом головою навіс із флангу, тож хоча б не в "суху" програли цього вечора "святі". У те, що вони повноцінно зможуть відігратись, не вірили навіть самі підопічні Мартіна, бо невдовзі просто зупинились і гра стала взагалі прісною.

У наступному турі Борнмут зіграє гостьовий матч проти Лестера, тоді як Саутгемптон навідається до лондонського Арсеналу.— Саутгемптон 3:1Еванілсон, 17, Уаттара, 32, Семеньйо, 39 — Гарвуд-Белліс, 51Аррісабалага — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез — Кук, Крісті — Семеньйо (Сіністерра, 89), Таверньєр (Скотт, 76), Уаттара (Клюйверт, 61) — Еванілсон (Унал, 76).Рамсдейл — Сугавара, Гарвуд-Белліс, Беднарек, Тейлор — Даунс, Угочукву (Стюарт, 46) — Корне (Бреретон, 46), Фернандеш, Фрейзер (Арібо, 46) — Діблінг.Попередження: Таверньєр, Керкез — Фернандеш, Сугавара, Діблінг, Даунс, Лаллана