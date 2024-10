Крайній нападник лондонського Арсеналу Габріел Мартінеллі отримав пошкодження під час тренування у розташуванні збірної Бразилії, яка готується до десятого туру відбіркового циклу на чемпіонат світу-2026 проти Перу (16.10.2024).

Як повідомляє TNT Sports Brazil, у 23-річного бразильського вінгера набряк правого литкового м'яза, через що його участь у найближчому матчі знаходиться під великим питанням.

На останній тренувальній сесії Габі вже працював зі стрічкою на місці набряку.

CBF CONFIRMA EDEMA NA PANTURRILHA DIREITA DE MARTINELLI! 🚨🇧🇷 A confirmação veio agora em comunicado oficial e o atacante vira dúvida pra pegar o Peru! No treino de hoje, ele já estava treinando com uma tape no local do edema. #SeleçãoBrasileira pic.twitter.com/JuazHuGoGz