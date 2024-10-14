Бразильський вінгер може не зіграти проти Перу у відборі на ЧС-2026.
Габріел Мартінеллі, Getty Images
14 жовтня 2024, 18:45
Крайній нападник лондонського Арсеналу Габріел Мартінеллі отримав пошкодження під час тренування у розташуванні збірної Бразилії, яка готується до десятого туру відбіркового циклу на чемпіонат світу-2026 проти Перу (16.10.2024).
Як повідомляє TNT Sports Brazil, у 23-річного бразильського вінгера набряк правого литкового м'яза, через що його участь у найближчому матчі знаходиться під великим питанням.
На останній тренувальній сесії Габі вже працював зі стрічкою на місці набряку.
У поточному сезоні Габріел Мартінеллі провів на клубному рівні десять матчів у всіх турнірах, в яких він забив два голи та віддав два асисти.