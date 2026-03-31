Манчестер Сіті пропонує покращений контракт, щоб утримати вихованця клубу.

Мюнхенська Баварія проявляє предметний інтерес до атакувального півзахисника Манчестер Сіті Філа Фодена. За інформацією TEAMtalk, представники німецького клубу вже встановили попередні контакти з оточенням гравця.

У відповідь керівництво "містян" активно працює над продовженням контракту зі своїм вихованцем. В Манчестері прагнуть купірувати будь-які ризики, переконавши Фодена підписати нову угоду та залишитися на Етіхаді.

Сам футболіст готовий продовжити кар’єру у рідному клубі, проте наполягає на значному покращенні фінансових умов. Джерела повідомляють, що менеджмент Сіті ймовірно задовольнить запити гравця, щоб гарантувати його перебування у команді.

Нагадаємо, Філ Фоден є продуктом академії Манчестер Сіті і приєднався до основного складу у 2017 році. У поточному сезоні він взяв участь у 41 матчі, забив 10 голів та віддав 5 результативних передач. Діюча угода півзахисника розрахована до літа 2027 року, а його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, сягає €80 млн.