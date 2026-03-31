Манчестер Сіті пропонує покращений контракт, щоб утримати вихованця клубу.
31 березня 2026, 11:21
Мюнхенська Баварія проявляє предметний інтерес до атакувального півзахисника Манчестер Сіті Філа Фодена. За інформацією TEAMtalk, представники німецького клубу вже встановили попередні контакти з оточенням гравця.
У відповідь керівництво "містян" активно працює над продовженням контракту зі своїм вихованцем. В Манчестері прагнуть купірувати будь-які ризики, переконавши Фодена підписати нову угоду та залишитися на Етіхаді.
Сам футболіст готовий продовжити кар’єру у рідному клубі, проте наполягає на значному покращенні фінансових умов. Джерела повідомляють, що менеджмент Сіті ймовірно задовольнить запити гравця, щоб гарантувати його перебування у команді.
Нагадаємо, Філ Фоден є продуктом академії Манчестер Сіті і приєднався до основного складу у 2017 році. У поточному сезоні він взяв участь у 41 матчі, забив 10 голів та віддав 5 результативних передач. Діюча угода півзахисника розрахована до літа 2027 року, а його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, сягає €80 млн.