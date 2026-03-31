Виконавчий директор клубу Девід Гопкінсон прокоментував ситуацію.

Після низки розчарувань на футбольному полі та падіння на 12-те місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги, ситуація навколо Ньюкасл Юнайтед стає дедалі напруженішою. Виконавчий директор клубу Девід Гопкінсон порушив мовчання, щоб прояснити позицію керівництва щодо майбутнього головного тренера Едді Гау та трансферної політики.

Поточна кампанія є вкрай нестабільною для сорок. З одного боку, команда пробилася до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та втретє за чотири сезони досягла півфіналу Кубка ліги. З іншого — зазнала кількох нищівних ударів:

Цього місяця команда капітулювала на Камп Ноу, програвши Барселоні з принизливим рахунком 2:7. За кілька днів Ньюкасл поступився своїм найзапеклішим суперникам — Сандерленду (1:2). Після невдачі в Тайн-Вірському дербі частина вболівальників на стадіоні Сент-Джеймс Парк відкрито освистала Хоу та гравців.

Попри це, керівництво пам'ятає історичні заслуги Гау: дві кваліфікації до Ліги чемпіонів (2023 та 2025) та здобуття Кубка ліги минулого сезону, що перервало 70-річну трофейну засуху клубу. Тому негайних відставок не планується.

"У мене немає чіткої позиції щодо його майбутнього, але ми не ведемо таких розмов про зміну менеджера. Поразка в дербі боляче засмутила. У нас немає такого, що "це просто три очки, і далі". Нещодавно ми з Едді спілкувалися віч-на-віч. Він — наш менеджер. Я сподіваюся на чудову серію до кінця сезону, а про майбутнє ми поговоримо, коли прийде час",— заявив Гопкінсон.

До кінця чемпіонату залишається сім турів, і Ньюкасл все ще зберігає шанси зачепитися за єврокубки.