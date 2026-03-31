Шотландський захисник здатен залишити Ліверпуль на правах вільного агента.

Лівий захисник Ліверпуля та збірної Шотландії Ендрю Робертсон може продовжити кар'єру в Мілані. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, контракт 32-річного футболіста з англійським клубом діє до кінця поточного сезону, після чого він може залишити команду на правах вільного агента.

Мілан, у свою чергу, шукає підсилення на позицію лівого захисника. Еквадорець Первіс Еступіньян, якого придбали минулого літа з Брайтона, не виправдав очікувань керівництва клубу.

Робертсон виступає за Ліверпуль із літа 2017 року. У поточному сезоні він провів 30 матчів у всіх турнірах за команду Арне Слота, у яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Взимку цього року шотландець міг перейти до Тоттенгема, однак Ліверпуль вирішив заблокувати цей трансфер.