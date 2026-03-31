Лондонці прагнуть швидкого призначення головного тренера та залучення досвідченого асистента.

Екснаставник Шахтар Де Дзербі запропонував Несті приєднатися до тренерського штабу Тоттенгему як асистенту.

Алессандро Неста залишається без роботи з літа 2025 року після звільнення з Монци. Раніше 50-річний фахівець прагнув очолити команду як головний тренер, проте тепер розглядає варіант роботи помічником.

У неділю Тоттенгем офіційно повідомив про звільнення Ігора Тудора. Хорват провів на чолі команди лише сім матчів, у п’яти з яких зазнав поразок, а клуб уперше в історії програв шість ігор поспіль.

Де Дзербі є головним кандидатом на пост наставника "шпор". Лондонський клуб запропонував італійцеві п’ятирічний контракт і прагне призначити повноцінного головного тренера, не вдаючись до тимчасового рішення до кінця сезону.

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі розраховував очолити Тоттенгем у липні, але тепер клуб наполягає на негайному призначенні. Італієць оцінює новий варіант розвитку подій, який включає співпрацю з Нестою у ролі асистента.

Останнім місцем роботи Де Дзербі був Марсель, звідки він був звільнений у лютому 2025 року після незадовільних результатів. Нагадаємо, що у сезоні 2021/22 італієць тренував Шахтар.

Зараз Тоттенгем займає 17-е місце в АПЛ, всього на одне очко випереджаючи зону вильоту. Наступний матч команда проведе на виїзді проти Сандерленда 12 квітня.