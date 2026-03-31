Півзахисник визначиться з новим клубом після завершення сезону на тлі інтересу з Європи, Саудівської Аравії та МЛС.

Атакуючий півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва має намір залишити англійський гранд влітку на правах вільного агента. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, рішення фактично визріло ще з січня, і зараз перебуває на фінальній стадії узгодження. На футболіста вже претендують клуби з Європи, Саудівської Аравії та МЛС, однак остаточний вибір він зробить після завершення сезону.

Наразі португальський хавбек повністю зосереджений на виступах за Манчестер Сіті, а всі переговори щодо майбутнього відбудуться пізніше, після завершення контракту з "містянами".

Раніше повідомлялося, що Бернарду Сілва розглядає варіант переходу до Барселони, однак каталонський клуб має сумніви щодо трансферу через фінансові обмеження та кадрову політику.