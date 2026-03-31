Півзахисник визначиться з новим клубом після завершення сезону на тлі інтересу з Європи, Саудівської Аравії та МЛС.
Бернарду Сілва, Getty Images
31 березня 2026, 00:20
Атакуючий півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва має намір залишити англійський гранд влітку на правах вільного агента. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, рішення фактично визріло ще з січня, і зараз перебуває на фінальній стадії узгодження. На футболіста вже претендують клуби з Європи, Саудівської Аравії та МЛС, однак остаточний вибір він зробить після завершення сезону.
Наразі португальський хавбек повністю зосереджений на виступах за Манчестер Сіті, а всі переговори щодо майбутнього відбудуться пізніше, після завершення контракту з "містянами".
Раніше повідомлялося, що Бернарду Сілва розглядає варіант переходу до Барселони, однак каталонський клуб має сумніви щодо трансферу через фінансові обмеження та кадрову політику.