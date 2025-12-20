Американський фахівець очолить команду до кінця сезону 2026/27.
Пеллегріно Матараццо, getty images
20 грудня 2025, 23:05
Реал Сосьєдад офіційно оголосив про призначення Пеллегріно Матараццо на посаду головного тренера першої команди. Контракт наставника розрахований до кінця сезону 2026/27. У суботу Матараццо відвідав гру Реала Сосьєдада проти Леванте (1:1) як гість, а його офіційна презентація відбудеться в понеділок на стадіоні Аноета.
Матараццо народився в 1977 році в Нью-Джерсі. Кар’єру розпочав у молодіжних складах німецького Нюрнберга. У 2017 році приєднався до Гоффенгайма як асистент Юліана Нагельсманна, а пізніше очолив Штутгарт, вивівши команду до Бундесліги. Після повернення до Гоффенгайма забезпечив вихід клубу до Ліги Європи УЄФА.
На момент призначення Реал Сосьєдад займає 16-е місце в Ла Лізі з 17 очками. Наступний матч під керівництвом Матараццо команда проведе 4 січня проти Атлетіко.