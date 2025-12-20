Іспанія

Американський фахівець очолить команду до кінця сезону 2026/27.

Реал Сосьєдад офіційно оголосив про призначення Пеллегріно Матараццо на посаду головного тренера першої команди. Контракт наставника розрахований до кінця сезону 2026/27. У суботу Матараццо відвідав гру Реала Сосьєдада проти Леванте (1:1) як гість, а його офіційна презентація відбудеться в понеділок на стадіоні Аноета.

🔙 En 2019 se estrenó como primer entrenador, cogiendo las riendas del VfB Stuttgart, equipo al que ascendió esa misma temporada a la Bundesliga.



Una vez dejó el Stuttgart, volvió al Hoffenheim, equipo que dirigió durante casi dos temporadas, logrando la clasificación a la UEFA… pic.twitter.com/9Dm9mgTY4d — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) December 20, 2025

Матараццо народився в 1977 році в Нью-Джерсі. Кар’єру розпочав у молодіжних складах німецького Нюрнберга. У 2017 році приєднався до Гоффенгайма як асистент Юліана Нагельсманна, а пізніше очолив Штутгарт, вивівши команду до Бундесліги. Після повернення до Гоффенгайма забезпечив вихід клубу до Ліги Європи УЄФА.

На момент призначення Реал Сосьєдад займає 16-е місце в Ла Лізі з 17 очками. Наступний матч під керівництвом Матараццо команда проведе 4 січня проти Атлетіко.