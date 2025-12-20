Football.ua представляє прев’ю матчу 17-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 20 грудня та розпочнеться о 17:00.
Манчестер Сіті — Вест Гем, Getty Images
20 грудня 2025, 09:00
У рамках 17-го туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті на рідному Етіхад Стедіум прийматиме Вест Гем — команди з абсолютно різними настроями та турнірними завданнями напередодні різдвяного періоду. Для господарів це шанс щонайменше тимчасово очолити таблицю, для гостей — спроба вирватися із зони вильоту в одному з найскладніших виїздів сезону.
МАНЧЕСТЕР СІТІ — ВЕСТ ГЕМ
СУБОТА, 20 ГРУДНЯ, 17:00 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Команда Пепа Гвардіоли перебуває у вражаючій формі. Після мінімальної поразки від Астон Вілли наприкінці жовтня "містяни" виграли 10 із 12 матчів у всіх турнірах, а в кожній із десяти перемог забивали щонайменше двічі. Сіті підходить до туру з шістьма поспіль перемогами, серед яких впевнені звитяги над Крістал Пелес у чемпіонаті та Брентфордом у Кубку англійської ліги, де манчестерці здобути путівку до півфіналу.
У турнірній таблиці Манчестер Сіті йде другим, відстаючи від Арсеналу лише на два очки, тож перемога над Вест Гемом може вивести команду на перше місце. Етіхад знову стає справжньою фортецею: з квітня Сіті виграв найбільше домашніх матчів у лізі та має серію з семи поспіль перемог на своєму полі. Окремо варто знову відзначити Ерлінга Голанда, який уже дев’ять разів засмучував Вест Гем у Прем’єр-лізі та традиційно є головною загрозою для оборони суперника.
Для Вест Гема нинішній сезон складається значно важче. Після приходу Нуну Ешпіріту Санту "молотобійці" здобули лише дві перемоги у 11 матчах чемпіонату та підійшли до туру на 18-й позиції, за три очки від безпечної зони. Поразка від Астон Вілли минулого вікенду лише погіршила ситуацію й означає, що невдача в Манчестері гарантовано залишить лондонців у зоні вильоту на Різдво.
Втім, у грі на виїзді Вест Гем виглядає не безнадійно: три поспіль нічиї у чемпіонаті, причому в двох із них команда відкривала рахунок. Проблеми ж криються в обороні — одна з найгірших у лізі за кількістю пропущених м’ячів. Історія протистоянь також не на користь гостей: Вест Гем не перемагає Манчестер Сіті в АПЛ з 2015 року й програв 15 із 16 останніх виїзних матчів проти цього суперника.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1.20, тоді як потенційний успіх Вест Гема оцінюється показником 12.0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 7.50.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАНЧЕСТЕР СІТІ : Доннарумма — Нунеш, Діаш, Гвардіол, О'Райлі — Ніко Гонсалес — Бернарду, Рейндерс, Шеркі, Фоден — Голанд
ВЕСТ ГЕМ : Ареола — Мавропанос, Тодібо, Кілман — Вокер-Пітерс, Магасса, Поттс, Скарлз — Пакета, Матеуш Фернандеш — Боуен
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:0