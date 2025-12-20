СУБОТА, 20 ГРУДНЯ, 17:00 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Команда Пепа Гвардіоли перебуває у вражаючій формі. Після мінімальної поразки від Астон Вілли наприкінці жовтня "містяни" виграли 10 із 12 матчів у всіх турнірах, а в кожній із десяти перемог забивали щонайменше двічі. Сіті підходить до туру з шістьма поспіль перемогами, серед яких впевнені звитяги над Крістал Пелес у чемпіонаті та Брентфордом у Кубку англійської ліги, де манчестерці здобути путівку до півфіналу.

У турнірній таблиці Манчестер Сіті йде другим, відстаючи від Арсеналу лише на два очки, тож перемога над Вест Гемом може вивести команду на перше місце. Етіхад знову стає справжньою фортецею: з квітня Сіті виграв найбільше домашніх матчів у лізі та має серію з семи поспіль перемог на своєму полі. Окремо варто знову відзначити Ерлінга Голанда, який уже дев’ять разів засмучував Вест Гем у Прем’єр-лізі та традиційно є головною загрозою для оборони суперника.

Для Вест Гема нинішній сезон складається значно важче. Після приходу Нуну Ешпіріту Санту "молотобійці" здобули лише дві перемоги у 11 матчах чемпіонату та підійшли до туру на 18-й позиції, за три очки від безпечної зони. Поразка від Астон Вілли минулого вікенду лише погіршила ситуацію й означає, що невдача в Манчестері гарантовано залишить лондонців у зоні вильоту на Різдво.

Втім, у грі на виїзді Вест Гем виглядає не безнадійно: три поспіль нічиї у чемпіонаті, причому в двох із них команда відкривала рахунок. Проблеми ж криються в обороні — одна з найгірших у лізі за кількістю пропущених м’ячів. Історія протистоянь також не на користь гостей: Вест Гем не перемагає Манчестер Сіті в АПЛ з 2015 року й програв 15 із 16 останніх виїзних матчів проти цього суперника.