Іспанія

Господарі впевнено перемогли 3:0.

Осасуна здобула важливу перемогу над Алавесом у матчі Ла Ліги, який завершився з рахунком 3:0 на користь господарів. Герой зустрічі – Анте Будімір, який оформив дубль і став справжнім різдвяним подарунком для Рохільйос.

Матч на Ель-Садарі не обіцяв великої кількості голів: команди переживають важкі часи та борються за збереження місця у Ла Лізі. Перший тайм пройшов за переваги оборони, а найнебезпечніші моменти створили Реббах, Деніс та Орос, проте Серхіо Сівера надійно захищав ворота Алавеса.

Після перерви Осасуна активізувалася: Будімір ударом головою та дальнім пострілом відкрив рахунок і вирішив долю матчу. Пенальті після помилки Паради дозволило йому оформити дубль, а в компенсований час запасний Рауль Гарсія де Аро поставив фінальну крапку – 3:0.

Осасуна - Алавес 3:0

Голи: Будімір, 72, 82 (пен), Гарсія, 90+3

Осасуна: Еррера — Розьє (Барха, 69), Катена, Еррандо, Бретонес (Крус, 86) — Монкайола, Торро — Гарсія (Аргібіде, 69), Орос (Осамбела Ларрая, 89), Муньйос — Будімір (Гарсія, 89)

Алавес: Сівера — Отто, Теналья, Пачеко, Парада — Суарес (Гуріді, 90), Бланко, Ібаньєс (Манас, 77) — Калебе (Аленья, 46), Мартінес, Реббаш (Вісенте, 46)

Попередження: Катена, Бретонес — Парада, Аленья