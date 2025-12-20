СУБОТА, 20 ГРУДНЯ, 14:30 ▪️ СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Сезон для Ньюкасла складається хвилеподібно. Команда Едді Гау дісталася півфіналу Кубка ліги, однак у чемпіонаті "сороки" йдуть лише 12-ми, не знаходячи стабільності, особливо на виїзді. Принципова поразка від Сандерленда з автоголом Вольтемаде лише підкреслила проблеми — після фінального свистка лунали жорсткі та відверті оцінки як від гравців, так і від тренерського штабу. Трохи реабілітуватися та пом'якшити цю напругу вдалося посеред тижня у грі з Фулгемом, за підсумком якої Ньюкасл Юнайтед пробився до півфіналу Кубка ліги.

Окрім цього, Сент-Джеймс Парк залишається серйозним козирем для підопічних Гау. Ньюкасл стабільно забиває вдома, у середньому двічі за матч, і традиційно здобуває успіх у поєдинках проти представників "великої шістки". Гордон і Бруно Гімараес регулярно відзначаються на рідному стадіоні своєї команди, а сама команда виграла три останні домашні матчі АПЛ проти Челсі, тож налаштована продовжити цю серію.

Челсі підходить до гри в кращому настрої. Перемога над Евертоном (2:0) перервала затяжну безвиграшну серію в чемпіонаті, а успіх у Кубку ліги проти Кардіффа дозволив команді Енцо Марески пробитися до півфіналу турніру. Головним мотором атак знову став Коул Палмер, який навіть не набравши оптимальної форми, залишається ключовою фігурою "синіх".

Попри турбулентні емоційні заяви головного тренера, Челсі демонструє зрілість у грі без м’яча. Лондонці — одні з найкращих у лізі за кількістю "сухих" матчів, особливо на виїзді, де вже чотири рази в п’яти останніх поєдинках не пропускали. Повернення Кайседо до складу додає балансу центру поля, а зв’язка між Палмером, Педру Нету та Гарначо виглядає дедалі небезпечнішою.