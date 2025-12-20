Football.ua представляє прев'ю матчу 17-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 20 грудня та розпочнеться о 14:30.
Ньюкасл Юнайтед — Челсі, Getty Images
20 грудня 2025, 08:30
17-й тур АПЛ стартує яскравою афішею на Сент-Джеймс Парк, де Ньюкасл Юнайтед прийматиме Челсі. Для обох команд це матч із підтекстом: господарі прагнуть реабілітуватися перед власними вболівальниками після болісної поразки в дербі, тоді як лондонці хочуть закріпити позитивний імпульс і знову заявити про свої амбіції у боротьбі за топ-4.
НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД — ЧЕЛСІ
СУБОТА, 20 ГРУДНЯ, 14:30 ▪️ СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Сезон для Ньюкасла складається хвилеподібно. Команда Едді Гау дісталася півфіналу Кубка ліги, однак у чемпіонаті "сороки" йдуть лише 12-ми, не знаходячи стабільності, особливо на виїзді. Принципова поразка від Сандерленда з автоголом Вольтемаде лише підкреслила проблеми — після фінального свистка лунали жорсткі та відверті оцінки як від гравців, так і від тренерського штабу. Трохи реабілітуватися та пом'якшити цю напругу вдалося посеред тижня у грі з Фулгемом, за підсумком якої Ньюкасл Юнайтед пробився до півфіналу Кубка ліги.
Окрім цього, Сент-Джеймс Парк залишається серйозним козирем для підопічних Гау. Ньюкасл стабільно забиває вдома, у середньому двічі за матч, і традиційно здобуває успіх у поєдинках проти представників "великої шістки". Гордон і Бруно Гімараес регулярно відзначаються на рідному стадіоні своєї команди, а сама команда виграла три останні домашні матчі АПЛ проти Челсі, тож налаштована продовжити цю серію.
Челсі підходить до гри в кращому настрої. Перемога над Евертоном (2:0) перервала затяжну безвиграшну серію в чемпіонаті, а успіх у Кубку ліги проти Кардіффа дозволив команді Енцо Марески пробитися до півфіналу турніру. Головним мотором атак знову став Коул Палмер, який навіть не набравши оптимальної форми, залишається ключовою фігурою "синіх".
Попри турбулентні емоційні заяви головного тренера, Челсі демонструє зрілість у грі без м’яча. Лондонці — одні з найкращих у лізі за кількістю "сухих" матчів, особливо на виїзді, де вже чотири рази в п’яти останніх поєдинках не пропускали. Повернення Кайседо до складу додає балансу центру поля, а зв’язка між Палмером, Педру Нету та Гарначо виглядає дедалі небезпечнішою.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі в основний час пропонується коефіцієнт 2.54, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 2.85. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.70.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД : Рамсдейл — Майлі, Тіав, Шер, Голл — Тоналі, Бруно, Жоелінтон — Барнс, Вольтемаде, Гордон
ЧЕЛСІ : Санчес — Гюсто, Фофана, Чалоба, Кукурелья — Джеймс, Кайседо — Нету, Палмер, Гарначо — Жуан Педро
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1