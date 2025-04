Англія

Аргентинця все влаштовує на Енфілді.

Півзахисник англійського Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер заявив, що хоче грати тільки за "червоних". Цитує аргентинського гравця TyC Sports.

"Реал? Я читаю чутки, і новини доходять до мене, але найважливіше — це сьогодення. Як би сильно я не подобався клубу, якщо я погано зіграю в ці вихідні, вони втратять до мене інтерес.

Я почуваюся добре в Ліверпулі, і мені більше нічого не потрібно. Я хочу грати за Ліверпуль. Я дуже поважаю цей клуб і не думаю, що варто говорити про якісь чутки.

Я живу за містом, тому деякі фанати вітають мене з повагою, але в місті вони більш пристрасні. Цей клуб схожий на сім'ю. Його можна описати однією фразою: "Ти ніколи не будеш один" (переклад назви відомої пісні "You never walk alone" — прим.). Момент, коли звучить гімн, неймовірно потужний. Один із найкращих. Гра не починається, поки не закінчиться його відтворення", — сказав чемпіон світу.

Цього сезону Алексіс Мак Аллістер відіграв за Ліверпуль 46 матчів, забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.