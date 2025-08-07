Англія

Форвард має попит на літньому ринку.

Туринський Ювентус цього літа виплатив Фіорентині 28,1 млн євро за повноцінний трансфер аргентинського нападника Ніко Гонсалеса, оренда якого до цього обійшлась клубу в 8,4 млн євро.

Проте майбутнє 27-річного виконавця в проєкті Ігора Тудора залишається невизначеним, і клуб відкритий до пропозицій щодо футболіста.

Останні дві з них надійшли з англійської Прем’єр-ліги, де Фулгем та Евертон зацікавлені в послугах гравця.

Наразі Юве ще не визначився з відповіддю, але кілька тижнів тому міланському Інтеру називались умови в 20 млн євро + бонуси.

За сезон Ніко провів 38 матчів, забив п’ять голів та віддав чотири гольові передачі.