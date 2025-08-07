Данський голкіпер вже завтра пройде медогляд у столиці Англії.
Mads Hermansen, Getty Images
07 серпня 2025, 22:39
Вест Гем близький до офіційного оформлення трансферу голкіпера Лестер Сіті Мадса Германсена.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, угода повністю узгоджена як між клубами, так і з самим футболістом.
За даними джерела, сума трансферу складе 19 мільйонів євро. Данський воротар вже вирушив до Лондона, де 8 серпня має пройти медичне обстеження перед підписанням контракту.
У минулому сезоні Германсен провів 28 матчів у складі Лестера, з яких один завершив без пропущених м’ячів.