Данський голкіпер вже завтра пройде медогляд у столиці Англії.

Вест Гем близький до офіційного оформлення трансферу голкіпера Лестер Сіті Мадса Германсена.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, угода повністю узгоджена як між клубами, так і з самим футболістом.

За даними джерела, сума трансферу складе 19 мільйонів євро. Данський воротар вже вирушив до Лондона, де 8 серпня має пройти медичне обстеження перед підписанням контракту.

У минулому сезоні Германсен провів 28 матчів у складі Лестера, з яких один завершив без пропущених м’ячів.