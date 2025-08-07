Англія

Леві Колвілл отримав серйозну травму під час першого тренування після відпустки.

Захисник Челсі Леві Колвілл зазнав серйозної травми коліна і вибув на більшу частину сезону-2025/26.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, 22-річний гравець отримав розрив передньої хрестоподібної зв’язки наприкінці свого першого тренування після літньої паузи.

Після проведення медичного обстеження та МРТ було прийнято рішення про оперативне втручання, яке вже відбулося.

Очікується, що відновлення Колвілла триватиме щонайменше шість-вісім місяців, тож його повернення на поле, найімовірніше, відбудеться не раніше весни 2026 року.

Раніше інтерес до Колвілла мав Ліверпуль.