Німеччина

"Сині" можуть продати сенегальця за €65 млн.

Баварія виявила інтерес до нападника Челсі Ніколаса Джексона, повідомляє журналіст Флориан Плеттенберг. У останні години мюнхенський клуб надіслав запит щодо статусу, стану та вартості 24-річного форварда. Водночас серйозний інтерес до гравця проявляє Ньюкасл.

Повідомляється, що Джексон наближається до відходу з Челсі. Орієнтовна сума трансферу становить близько €65 млн, хоча раніше Ньюкасл оцінював гравця в £65 млн, тоді як Челсі просив £80 млн.

У минулому сезоні АПЛ сенегалець зіграв за Челсі 30 матчів, забив 10 голів і віддав 5 результативних передач.