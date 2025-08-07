Англія

Новачки АПЛ отримали підсилення, а лондонці — покращення фінансового балансу.

Французький опорний півзахисник Леслі Угочукву влітку 2023 року приєднався до лондонського Челсі з Ренна за 27 млн євро.

Однак відтоді кількість проведений матчів за "пенсіонерів" для 21-річного виконавця була відверто невражаючою.

15 ігор за два роки та оренда на сезон до Саутгемптона з 31 грою, одним голом та двома гольовими передачами — із таким доробком футболіст цього літа двічі не думав.

Тож коли новачки прийдешнього сезону АПЛ у особі Бернлі прийшли із майже 23 млн євро, Челсі та Угочукву двічі не думали.

Контракт підписано до 2030 року.