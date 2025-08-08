Англія

Шведський нападник опинився в центрі чуток про трансфер і може стати головною ціллю мерсисайдців.

Ньюкасл тимчасово вивів Александера Ісака з планів команди на передсезонні поєдинки через невизначеність навколо його майбутнього.

За даними Talksport, форвард не зіграє у матчах проти Еспаньйола та мадридського Атлетико, оскільки тривають розмови про можливий перехід до Ліверпуля.

Раніше 25-річний нападник пропускав командні тренування, працюючи за індивідуальною програмою, але згодом повернувся до загальної групи. Попри це, тренерський штаб вирішив не залучати його в товариських іграх.

Ймовірність продажу гравця зменшується через провалений перехід Беньямина Шешко до Ньюкасла – клуб може просто не встигнути знайти заміну. Серед потенційних кандидатів на посилення атаки розглядають Оллі Воткінса та Ніколаса Джексона.

Ісак приєднався до Ньюкасла влітку 2022 року з Реала Сосьєдад за 70 мільйонів євро. У сезоні-2024/25 Ісак провів 42 матчі, у яких забив 27 голів та віддав шість результативних передач.