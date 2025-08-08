Англія

Український захисник може стати одним із найдорожчих трансферів літа, а англійський клуб уже веде переговори про підсилення оборони новими гравцями.

Захисник Борнмута Ілля Забарний готується до переходу у французький ПСЖ. Сума трансферу може сягнути близько 70 мільйонів євро, а переговори між клубами тривають.

За інформацією The Guardian, англійський клуб уже почав пошуки гравця, який замінить 22-річного українця. Головна ціль – захисник Лілля Бафоде Діакіте.

Влітку Борнмут продав двох оборонців – Діна Гюйсена, який перейшов у Реал, та Мілоша Керкеза, який став гравцем Ліверпуля. Щоб замінити цих гравців, Борнмут звернув увагу на 20-річного Натана Зезе, який уже перейшов з Нанта до саудівського Неома, а також 19-річний Джош Ачімпонг із Челсі, за яким Борнмут також стежить.

Минулого сезону Ілля Забарний відіграв за Борнмут 39 матчів та выддав одну результативну передачу.