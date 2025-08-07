Італія

Італійці пропонували 33 мільйони євро та опцію зворотного викупу, але отримали відмову.

Манчестер Сіті не погодився на пропозицію Роми щодо півзахисника Клаудіо Ечеверрі.

Як повідомляє журналіст Сесар Луїс Мерло, італійський клуб звернувся до англійців із запитом на оренду з обов’язковим викупом за 33 мільйони євро.

До пропозиції також входив пункт про зворотний викуп з боку Манчестер Сіті, однак це не переконало керівництво клубу. У результаті Сіті відхилив запит, і подальша доля аргентинського таланта залишається невизначеною.

Ечеверрі приєднався до Манчестер Сіті з Рівер Плейт у лютому 2025 року. За основну команду він уже встиг провести три матчі та забити один гол.

Ечеверрі, здатний діяти як на правому, так і на лівому фланзі атакувального трикутника, потенційно міг би доповнити атакувальний арсенал команди Гасперіні, де вже є Дібала, Суле, Бальданці та новачок Ель-Айнауї.