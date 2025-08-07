Манчестер Сіті не погодився на пропозицію Роми щодо півзахисника Клаудіо Ечеверрі.

Як повідомляє журналіст Сесар Луїс Мерло, італійський клуб звернувся до англійців із запитом на оренду з обов’язковим викупом за 33 мільйони євро.

До пропозиції також входив пункт про зворотний викуп з боку Манчестер Сіті, однак це не переконало керівництво клубу. У результаті Сіті відхилив запит, і подальша доля аргентинського таланта залишається невизначеною.

Ечеверрі приєднався до Манчестер Сіті з Рівер Плейт у лютому 2025 року. За основну команду він уже встиг провести три матчі та забити один гол.

Ечеверрі, здатний діяти як на правому, так і на лівому фланзі атакувального трикутника, потенційно міг би доповнити атакувальний арсенал команди Гасперіні, де вже є Дібала, Суле, Бальданці та новачок Ель-Айнауї.