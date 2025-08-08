Іспанія

"Містяни" відправили молодого захисника до іспанського клубу.

Манчестер Сіті віддав захисника Вітора Рейса в оренду Жироні на один рік.

Обидва клуби належать до структури City Football Group, що полегшило угоду. Рейс приєднався до "містян" у січні 2025 року з Палмейраса за £35 млн, провівши за англійський клуб чотири матчі.

19-річний бразилець має контракт із Манчестер Сіті до літа 2029 року.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті відмовив Ромі в оренді Ечеверрі.