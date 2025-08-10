Англія

Лоренцо ще не продовжив контракт із клубом і має інтерес з Англії.

Капітан Роми Лоренцо Пеллегріні отримав пропозицію від невідомого клубу з Англійської Прем'єр-ліги, пише Ніколо Скіра.

29-річний атакувальний півзахисник наразі обдумує варіанти свого подальшого кар’єрного шляху. За даними джерела, Рома поки не розпочинала переговори з футболістом щодо продовження контракту, який чинний до 30 червня 2026 року.

У минулому сезоні Пеллегріні зіграв 34 матчі у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та трьома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Довбик не повернеться в Жирону.