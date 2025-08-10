Англія

Крістал Пелес та "каноніри" узгодили фінансові умови трансферу атакувального півзахисника збірної Англії.

Арсенал зробив суттєвий крок до укладення угоди з Еберечі Езе з Крістал Пелес.

Клуби погодили основні фінансові деталі трансферу, який оцінюється у 63,5 мільйона євро, з яких 34,5 мільйона буде сплачено одразу. Залишок суми ще обговорюється, однак це не повинно ускладнити завершення операції.

Основною перешкодою для завершення переходу наразі є те, що Крістал Пелес шукає гідну заміну 27-річному півзахиснику перед його відходом.

Минулого сезону Езе зіграв 43 матчі у всіх турнірах, відзначившись 14 голами та 11 асистами. Його чинний контракт із клубом розрахований до літа 2027 року. За даними Transfermarkt, поточна ринкова вартість футболіста становить близько 55 мільйонів євро.