Клуб із Саудівської Аравії узгоджує фінальні деталі угоди з Баварією та самим гравцем.
Кінгслі Коман, Getty Images
10 серпня 2025, 16:36
Ан-Наср упевнений у швидкому завершенні переходу вінгера Баварії Кінгслі Комана.
За інформацією Фабріціо Романо, усі сторони вже провели результативні переговори, а футболіст кілька днів тому погодився на можливий переїзд до Саудівської Аравії.
Офіційна пропозиція щодо трансферу була направлена мюнхенському клубу у п’ятницю. Наразі залишилося лише узгодити фінальні деталі контракту.
Минулого сезону Коман провів 41 матч, у яких забив сім голів та віддав чотирьох асистів.
Раніше повідомлялося, що Моурінью хоче бачити в Фенербахче Комана.