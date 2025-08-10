Англія

Клуб із Саудівської Аравії узгоджує фінальні деталі угоди з Баварією та самим гравцем.

Ан-Наср упевнений у швидкому завершенні переходу вінгера Баварії Кінгслі Комана.

За інформацією Фабріціо Романо, усі сторони вже провели результативні переговори, а футболіст кілька днів тому погодився на можливий переїзд до Саудівської Аравії.

Офіційна пропозиція щодо трансферу була направлена мюнхенському клубу у п’ятницю. Наразі залишилося лише узгодити фінальні деталі контракту.

Минулого сезону Коман провів 41 матч, у яких забив сім голів та віддав чотирьох асистів.

Раніше повідомлялося, що Моурінью хоче бачити в Фенербахче Комана.