Іспанія

Зірка "матрацників" на прицілі мексиканського клубу.

Зірковий французький форвард Антуан Грізманн, правами на якого володіє мадридський Атлетіко, має варіант працевлаштування в мексиканському чемпіонаті. Про це повідомляє Record.

За даними журналістів, у трансфері 34-річного футболіста зацікавлений Монтеррей. Нагадаємо, що в складі цього колективу виступає ексзахисник збірної Іспанії та мадридського Реала Серхіо Рамос. Клуб вступив у попередні переговори з представниками Антуана.

Грізманн пов’язаний контрактними зобов’язаннями з "матрацниками" до літа 2027 року. Ринкова вартість француза оцінюється в 18 млн євро.