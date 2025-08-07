Ліга конференцій

Угорці сподіваються на успіх.

Півзахисник угорського Пакша Балаж Балог поділився своїми очікуваннями від протистояння з житомирським Поліссям в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Його слова наводить офіційний сайт "ядерної команди".

"Вихід до наступного раунду багато дав нашій команді впевненості, адже на початку сезону ми були не в найкращій формі. У минулому раунді нам вдалося пройти дуже сильну команду (Марибор — прим.), і це додало нам позитивного імпульсу. Але зараз ми повністю зосереджені на майбутньому матчі — нас чекає нове випробування.

Ми вивчили суперника, знаємо його гру — це буде непростий матч. На нас чекає зустріч з потужною, міцною командою: Полісся грає в силовий футбол, у них є кілька дійсно хороших гравців. Ми знаємо їхні сильні сторони і добре до них підготувалися, але при цьому розуміємо, де їхні слабкі місця і як можна їх використовувати.

Зараз нам знову потрібно думати про два матчі — в першій грі, на виїзді, важливо досягти хорошого результату. Нам потрібно показати ту ж стабільну гру, що і раніше, і якщо це вийде, у нас будуть шанси на успіх", — сказав Балог.

