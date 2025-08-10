Слідкуйте за матчем з Football.ua.
10 серпня 2025, 16:48
Сьогодні, 10 серпня, відбудеться матч за Суперкубок Англії-2025. Чемпіон Англії Ліверпуль протистоятиме чинному володарю Кубка Крістал Пелес.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні о 17:00. Трансляція поєдинку буде доступна на ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports Ukraine.
Онлайн-трансляція матчу Крістал Пелес — Ліверпуль:
Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.