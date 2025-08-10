Александер Ісак може залишити Ньюкасл цього літа.
Едді Гау та Александер Ісак, Getty Images
10 серпня 2025, 11:39
Шведський нападник Александер Ісак наближається до можливого відходу з Ньюкасла під час цього літнього трансферного вікна.
Головний тренер клубу Едді Гау, відповідаючи на питання про шанс утримати гравця, заявив:
"Якби це було так просто, я б це зробив, і я б зробив це ще вчора.
Щодо можливості заблокувати трансфер до Ліверпуля, наставник додав:
Ні, мені про це не відомо. Я не беру участі в усіх переговорах, але мені про це нічого не відомо", — сказав Гау.
Ліверпуль, за повідомленнями, залишається серед головних претендентів на підписання Ісака.