Англія

Наставник "орлів" поділився своїми думками після завоювання Суперкубку Англії.

Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер прокоментував перемогу своєї команди у серії післяматчевих пенальті у матчі за Суперкубок Англії проти Ліверпуля.

"Мені подобаються такі емоції. Я маю віддати належне гравцям за сьогоднішню перемогу. Ми відігралися і змогли вирішити результат матчу в серії пенальті. Ми були на одному рівні з Ліверпулем, і це була чудова гра. Я пишаюся всією командою.

Ми знаємо, на що здатні та як створювати моменти. За 18 місяців все змінилося, і гравці справді починають вірити у те, що ми робимо. Я знав, що ми можемо забити щонайменше два голи.

Я дуже задоволений складом, бо вони щойно виграли черговий трофей. Я сприймаю кількість матчів, які нам доведеться зіграти у наступному сезоні, як нагороду. Ми хочемо щось вигравати та хочемо грати в єврокубках. На наступному тижні нам може не вистачати Камади, який отримав травму. Саме в такі моменти ми оцінюємо свої цілі та знаходимо відповідних гравців.

У перерві я сказав гравцям зберігати спокій, і що я пишаюся їхньою грою. Нам не пощастило із другим пропущеним голом. Я знав, що якщо ми дотримуватимемося плану, то ми матимемо моменти, а ми завжди знаємо, що, скориставшись ними, можемо виграти матч.

Джоел Ворд? Нам його не вистачає, він провів понад 300 матчів у Прем'єр-лізі за Крістал Пелас. Це не просто гравець, це яскрава особистість у роздягальні, яку неможливо замінити.

Джастін Девенні підійшов до мене і сказав: "Я проб'ю. Я проб'ю останній пенальті". Мені подобається його впевненість у собі та рішучість виграти для нас гру. Він проведе за нас багато ігрового часу цього сезону", — наводить слова Гласнера BBC.

Раніше своїми емоціями після гри поділився воротар орлів Дін Гендерсон.