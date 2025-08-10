Англія

Голкіпер "орлів" поділився своїми емоціями після завоювання трофею.

Воротар Крістал Пелес Дін Гендерсон прокоментував перемогу своєї команди у матчі за Суперкубок Англії, в якому "орли" обіграли Ліверпуль у серії післяматчевих пенальті.

"Емоції просто фантастичні. Тренер сказав, що у нас будуть шанси у другому таймі, і ми заслужили на цю перемогу. Ми чудово попрацювали над пенальті і дякую всім, хто попрацював за лаштунками.

Перемогти Ліверпуль неймовірно. Вони були фаворитами, мають неймовірних гравців, і це дуже хороша команда. Але ми виграли два трофеї за три місяці, і це визначний момент в історії клубу", — наводить слова Гендерсона ВВС.

Зазначимо, що для Крістал Пелес це перший трофей Суперкубку Англії після дебютної перемоги у Кубку країни минулого сезону.