Гойлунн може опинитися в Мілані, Санчо — повернутися в Боруссію, а Гарначо та Антоні зацікавили Челсі та Бетіс відповідно.

Манчестер Юнайтед планує розлучитися з чотирма футболістами до закриття літнього трансферного вікна. За інформацією Sky Sports, на кожного з них уже є зацікавлені клуби.

Мілан веде переговори щодо трансферу данського нападника Расмуса Гойлунна, а Боруссія Дортмунд готова повернути до свого складу Джейдона Санчо. Челсі найближчим часом має намір зробити офіційну пропозицію про підписання аргентинського вінгера Алехандро Гарначо.

Крім того, іспанський Бетіс знову розглядає варіант оренди бразильця Антоні.

Раніше Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Шешко.