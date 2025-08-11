Англія

Англійський клуб готовий заплатити 13 мільйонів євро плюс бонуси, тоді як Монако оцінює гравця у 18 мільйонів.

Ноттінгем Форест розпочав переговори з Монако щодо трансферу 21-річного захисника Сунгуту Магасси.

За інформацією Фабріціо Романо, англійський клуб запропонував 13 мільйонів євро фіксованою сумою та додаткові бонуси.

Монако хоче отримати за свого вихованця 18 мільйонів євро плюс можливі доплати. Сам футболіст зацікавлений у переїзді до англійської Прем’єр-ліги та готовий приєднатися до Ноттінгема.

Минулого сезону Магасса провів 31 матч у складі Монако, відзначився одним голом та однією результативною передачею.

Раніше Ноттінгем Форест підписав воротаря збірної Шотландії.