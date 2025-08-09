Франція

Сума трансферу становила три мільйони євро.

Монако на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем Баєра Лукасом Градецькі.

Угода з досвідченим 35-річним фіном розрахована до літа 2027 року. Сума трансферу становила три мільйони євро.

Градецькі виступав за Баєр з літа 2018 року. На його рахунку 286 матчів, з яких 86 на нуль за 354 пропущених м'ячів.

Минулого сезону Лукас провів 35 матчів, з яких вісім на нуль при 48 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Поль Погба має довести готовність до камбеку.