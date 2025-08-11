Англія

Контракт може бути розрахований до 2029 року.

Англійський півзахисник Джек Гріліш залишає Манчестер Сіті та продовжить кар’єру в Евертоні. Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, угоду вже підтверджено.

Перехід відбудеться на правах оренди з опцією викупу за 55 мільйонів євро. Контракт гравця з ліверпульським клубом буде розрахований за схемою 1+3 роки, тобто на один рік оренди та можливе продовження ще на три у випадку повного трансферу.

Раніше була інформація, що Евертон може витратити на оренду Джека близько 12 мільйонів фунтів стерлінгів. Також у контракті може бути опція викупу.

Минулого сезону Гриліш провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав п'ять гольових передач.